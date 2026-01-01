Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) не постигна единодушие по проекта на постановление на Министерския съвет за новия размер на минималната работна заплата (МРЗ) за 2027 г. Работодателските организации подкрепят предложението за 660 евро, а синдикатите - не.

Предложеният размер на МРЗ за 2027 г. представлява увеличение от 39,80 евро в сравнение с тазгодишния от 620,20 евро, заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. По думите ѝ предложението е съобразено с възможностите на държавния бюджет, като се отчита социалната функция на МРЗ.

Размерът от 660 евро е в рамките на регламентирания диапазон и възможно най-близо до определената горна граница, посочи още министърът. Тя каза, че с предложеното увеличение ще бъдат обхванати около 462 000 работници и служители.

Нарастването на МРЗ е с 6,4% повече, което компенсира и надхвърля годишната инфлация от 5,7%, заяви също Ефремова.

Ивелин Желязков от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) заяви, че предложението е законосъобразно. До механизма се стигна след три години тежки преговори, в които всяка от страните искаше нещо повече за себе си, каза той, подчертавайки постигнатия крехък компромис. От 2022 г. до днес МРЗ нарасна с 40%, сегашният ръст е в рамките на нормалното и осигурява необходимата предвидимост, отбеляза Желязков.

Мария Минчева от Българската стопанска камара (БСК) каза, че организацията подкрепя предложения размер на МРЗ за 2027 г. Тя поздрави правителството за смелостта по думите ѝ да се направи промяната в Кодекса на труда и наредбата относно механизма за определяне на МРЗ.

Цветан Симеонов от Българската търговско промишлена палата (БТПП) също изрази удовлетворение, че най-после има такъв механизъм. По отношение на размера на МРЗ може да спорим, но нека да оставим този механизъм да работи известно време, след което можем да помислим за пълното му усъвършенстване, посочи той.

Боян Митракиев от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) заяви подкрепа за новия размер на МРЗ.

Вицепрезидентът на Конфедерацията на труда (КТ) „Подкрепа“ Иоанис Партениотис посочи, че всеки шести работник у нас се определя като работещ беден. Предложеният размер на МРЗ от 660 евро по никакъв начин не гарантира достоен живот, каза той. След като приспаднем вноските и данък общ доход, чистата сума е 512,16 евро при пълен работен ден, каза Партениотис. По думите му МРЗ в България е най-ниската в Европейския съюз, включително в сравнение със съседните държави – Румъния, Сърбия, Република Северна Македония, Гърция и Турция. В Европа по-ниски са работните заплати в Албания, Молдова и Украйна, посочи Партениотис. Той припомни, че КТ „Подкрепа“ е била против новия начин на определяне на МРЗ.

Ася Гонева обяви, че Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) не подкрепя предложения размер на МРЗ за догодина. Тя посочи, че е трябвало за 2027 г. да действа старият механизъм. Продължават да спадат съотношенията между МРЗ и максималния осигурителен доход, заяви Гонева.

По време на Националния съвет за тристранно сътрудничество са обсъдени въпроси от пряко значение за гражданите, работещите, работодателите и устойчивостта на публичните финанси. Както и размерът на минималната работна заплата от 1 януари 2027 година.