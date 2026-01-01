Един човек е загинал, а четирима са ранени при стрелба в населени места южно от Париж, съобщават медии, позовавайки се на полицейски източници.
Стрелбата е станала в петък сутринта в Трап и Ла Верие, в департамента Ивлин. Според информация на френската телевизия BFMTV въоръжен мъж е открил огън по хора от автомобил, след което се е придвижил към съседното населено място.
🚨‼️🇫🇷 ALERTE INFO - Un homme a ouvert le feu à l’arme automatique sur des passants à Trappes. Au moins une personnes est décédée et trois autres blessées. ➡️ Laurent Nuñez reporte son point presse qui était prévu dans les prochaines minutes. (Direct) https://t.co/7oUABaBpOO— Actu & Politique (@actuetpolitique) October 23, 2026
Заподозреният, на 38 години, е задържан от полицията в град Коаниер, съобщава британският вестник The Sun.
JUST IN: At least 1 killed, several injured after gunman opens fire from car in Trappes and La Verrière, Yvelines, France https://t.co/MsSfQ93iLk— Klaxon Wire (@KlaxonWire) October 23, 2026
По първоначални данни един човек е загинал, а няколко души са пострадали. Reuters потвърждава, че най-малко двама души са тежко ранени.
Paris Suburb Shooting Leaves One Dead and Three Injured in France https://t.co/Uw5M0f357l— Cedar News (@cedar_news) October 23, 2026
Към момента няма потвърдена информация за мотивите на нападателя. Обстоятелствата около стрелбата се изясняват.