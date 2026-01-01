„Гугъл“ (Google) предоставя ново дарение от 1 милион долара за Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) към Софийския университет (СУ) „Св. Климент Охридски“. Финансирането беше обявено по време на среща на министър-председателя Румен Радев с представители на технологичния гигант и е поредна стъпка в стратегическото партньорство между „Гугъл“ и българския научен институт, съобщават от Софийския университет в сайта си.

Общата подкрепа на „Гугъл“ за българския институт вече надхвърля 7 милиона долара - безпрецедентен мащаб за България и региона, отбелязват от СУ.

Новата подкрепа ще позволи на INSAIT да разшири научните си изследвания и разработването на ново поколение модели за изкуствен интелект в България. Сред приоритетните направления са изкуственият интелект за наука и математика, роботиката, наблюдението на Земята, технологичният суверенитет и други стратегически области с ключово значение за бъдещото развитие на технологиите.

Дарението включва както директно финансиране, така и кредити за Google Cloud, които ще осигурят на INSAIT достъп до изчислителна инфраструктура на световно ниво. Подобни ресурси са от решаващо значение за обучението на съвременни модели за изкуствен интелект и ще дадат възможност на българския институт да разработва още по-сложни и мащабни технологии, конкурентоспособни на глобално ниво.

На срещата беше обсъдено и задълбочаването на сътрудничеството между България и „Гугъл“ за внедряването на съвременни цифрови технологии, повишаването на конкурентоспособността на българската икономика и ускоряването на дигитализацията на публичния сектор. Специален акцент беше поставен върху киберсигурността и възможностите за използване на технологични решения на „Гугъл“ за повишаване на сигурността и устойчивостта на държавните информационни системи.

„България разполага с отличен човешки потенциал, който е най-голямото богатство на страната ни. Благодарение на такива инвестиции и партньорства задържаме много млади и талантливи хора в страната“, каза министър-председателят, цитиран в съобщението.

„Високо ценим продължаващото ни сътрудничество с българското правителство в областта на развитието на автономни AI системи, дигитализацията и киберсигурността. Чрез задълбочаването на дългогодишното ни партньорство с INSAIT и съвместната работа в областта на киберсигурността се ангажираме да подкрепим България в изграждането на конкурентоспособно и сигурно цифрово бъдеще“, заяви Мариане Яник, вицепрезидент на Google Cloud.

С новото дарение общата публично обявена подкрепа на „Гугъл“ за INSAIT вече надхвърля 7 милиона долара. Това е подкрепа с безпрецедентен мащаб за научна организация не само в България, но и в целия регион. Компанията е сред ключовите технологични партньори на института още от неговото създаване през 2022 г., когато предостави подкрепа в размер на над 3 милиона долара. През 2024 г. последва ново финансиране за над 2 милиона долара, а допълнителна подкрепа беше осигурена и през 2025 и 2026 г.

Партньорството вече води и до конкретни резултати. Учени от INSAIT и „Гугъл“ работят по съвместни изследвания в областта на компютърното зрение, включително технологии, които позволяват на изкуствения интелект да възприема, разбира и анализира заобикалящата го среда. Докторанти от INSAIT са участвали и в изследователски стажове в Google DeepMind, където допринесоха за разработването на усъвършенствани модели с изкуствен интелект.

Сред значимите резултати от технологичното сътрудничество е и разработването на езикови модели, базирани на отворената технология Gemma на „Гугъл“. Върху тази основа INSAIT създаде BgGPT (модели с изкуствен интелект за български език и чат на световно ниво), както и MamayLM - високотехнологичен езиков модел за украински език.

Новото финансиране допълнително укрепва позициите на INSAIT като международен научен център в областта на изкуствения интелект и създава нови възможности за разработването на технологии от световно ниво в България, се казва в съобщението.

INSAIT - Институтът за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии в София, България, е първият в Източна Европа, който предлага условия за работа на световно ниво, съответстващи на тези във водещите западни университети и институти. Институтът е структуриран като специално звено към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и е създаден в партньорство с швейцарските ETH Zurich и EPFL, два от най-добрите технологични университети в света. Водещи учени от топ американски, европейски и израелски университети и изследователски лаборатории ръководят и съветват института. Основният фокус на INSAIT е върху научните постижения: изследвания на световно ниво, привличане на международни учени с изключителни постижения, обучение на следващото поколение студенти и технологични лидери.