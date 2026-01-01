Институтът за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ спечели едно от най-престижните научни отличия в света. Това заяви вицепремиерът Атанас Пеканов на брифинг в Министерския съвет.

Той заяви, че България може да бъде конкурентна.

„Днешното събитие отбелязва повратна точка в науката в България. Това отличие надхвърля далеч пределите на академичната сфера. Именно такова отличие ни нарежда на европейската карта на най-силните научни центрове и увеличава нашите възможности за привличане на талант, капитал и на водещи изследвания във върхови научни области“, каза президентът Румен Радев.

Президентът отбеляза, че днешното отличие дава силен сигнал към младите хора на България. „Те виждат, че не е задължително да напуснеш родината си, за да бъдеш част от световната наука. Именно чрез такива разработки спираме изтичането на мозъци навън, а вече приемаме водещи учени от цял свят да творят наука тук и да се занимават и подпомагат нашите млади хора в тази важна област“, категоричен бе Радев.

В събитието участват министър-председателят Румен Радев, вицепремиерът Атанас Пеканов, министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев, заместник-ректорът на Софийския университет акад. проф. Тони Спасов, научният директор и основател на INSAIT проф. Мартин Вечев и изпълнителният директор на института Борислав Петров.