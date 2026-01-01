Израелската армия започна операция в района на Хеброн, в южната част на окупирания Западен бряг, след въоръженото нападение тази сутрин, съобщи The Times of Israel.

Военнослужещите извършват операции в домовете на двамата нападатели, които откриха огън срещу израелски войници на контролно-пропускателен пункт. Армията съобщи, че се подготвя разрушаването на жилищата им.

Хеброн и околните палестински села са поставени под пълна блокада, потвърдиха Израелските сили за отбрана.

В ранните часове на 23 октомври при въоръжено нападение в Западния бряг бяха ранени петима израелци. Двама заподозрени палестински нападатели бяха убити при последвалата престрелка с израелските сили.