Кандидат-президентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев получава 43,2% подкрепа сред решилите да гласуват, на втора позиция с 29,7% са Андрей Гюров и Георги Кандев, показва проучване на „Галъп Интернешънъл Болкан“ за електоралните нагласи в края на кандидат-президентската кампания преди изборите на 25 октомври.

Националното представително проучване е проведено в периода 14 октомври 2026 г. - 22 октомври 2026 г., като са проведени 1001 интервюта с пълнолетни граждани на България чрез пряко стандартизирано интервю с таблети по метода „лице в лице“. Използвана е квотна извадка, формирана по признаците възраст, пол, образование и тип на населеното място. Проучването възпроизвежда структурата на населението по следните демографски признаци: пол, възраст, образование, тип населено място. Максималната статистическа грешка е ±3,1% за 50% дял за основната извадка при 95% гаранционна вероятност. Изследването е част от независимата изследователска програма на социологическа агенция „Галъп интернешънъл болкан“ и е финансирано със собствени средства.

Кандидат-президентската двойка на Костадин Костадинов и Петър Волгин имат подкрепа от 12,4% сред решилите да гласуват. След тях се нареждат Иван Христанов и Стоянка Черкезова с 3,4%, Радостин Василев и Красимир Манов – 2,5%, Ивайло Симеонов и Косьо Стойчев – 1,9%, Николай Ненчев и Цвета Кирилова – 1,6%, Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева – 1,3%.

За друга кандидат-президентска двойка гласа си ще дадат 1,4%. Други 2,2% още не са решили за кого да гласуват. В бюлетината „не подкрепят никого" ще отбележат 0,4% от анкетираните.

Декларираната избирателна активност е около 2,6 млн. гласоподаватели - или около 39%, според „Галъп Интернешънъл Болкан“.

Общо 38,7% определят предизборната кампания като скучна и безинтересна, докато 16,6% я намират за интересна и динамична. За 41,1% кампанията не е нито скучна, нито интерена. Делът на хората без мнение е 3,6%.