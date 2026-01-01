Окръжният съд в Хасково определи най-тежката мярка - "задържане под стража", спрямо гражданин на Северна Македония от албански произход, обвинен в опит за пренос на 98 500 фалшиви евро през Граничния контролно-пропускателен пункт "Капитан Андреево", съобщиха от пресцентъра на съда.

БТА

Хамза Дарлища (19 г.) бе изправен пред магистратите за случая на пункта с Турция от 19 октомври. Тогава при митническа проверка в хастара на якето му бяха открити общо 300 банкноти с номинал 200 евро и 385 с номинал 100 евро.

Задържаха 162 700 евро, укрити в турски камион на „Капитан Андреево“ (ВИДЕО/СНИМКИ)

Съдът прецени в днешното си заседание, че не е налице опасност обвиняемият да извърши престъпление. От друга страна обаче съдът счита, че той може да се укрие, предвид тежестта на обвинението, както и обстоятелството, че Дарлища е чужд гражданин, на държава извън Европейския съюз, без постоянна уседналост и адрес на територията на България.

БТА

Определението на съда може да бъде протестирано или обжалвано пред Апелативния съд в Пловдив.