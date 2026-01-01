Недекларирани 162 700 евро задържаха митническите служители на Митнически пункт „Капитан Андреево“ при проверка на товарен автомобил, напускащ страната.

На 13 октомври 2026 г. около 20:30 ч. на пункта пристига камион с турска регистрация. Водачът, турски гражданин, представя документи за превоз на плодове от Нидерландия през България за Грузия.

Агенция „Митници“

След анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка, включително с рентгенова апаратура. При сканирането са установени зони с подозрителни плътности в шофьорската кабина.

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При последвалата проверка във фабрични кухини под хладилника и леглото са открити евробанкноти, увити в полиетиленови пликове. Общата сума на намерените пари е 162 700 евро.

Агенция „Митници“

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Районната прокуратура в Хасково – Териториално отделение – Свиленград.