Недекларирани 101 900 евро задържаха митничари на „Капитан Андреево“ при проверка на товарен автомобил, излизащ от страната, съобщиха от Агенция „Митници“.



На 4 април, час и половина след полунощ, на пункта пристига влекач с полуремарке с турска регистрация. Шофьорът – турски гражданин, представил редовни документи за превозваната стока от Германия през България за Турция. След анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка.

Агенция „Митници“

В хода на контролните действия, в шофьорската кабина във въздуховода на арматурното табло, митническите служители откриват еврови банкноти в купюри от 200, 100, 50 и 20 евро с обща стойност 101 900 евро.



По случая е започнато разследване от митнически инспектор под надзора на Районна прокуратура – Хасково – Териториално отделение – Свиленград. На 27-годишния шофьор е повдигнато обвинение за престъпление и му е взета мярка за неотклонение "гаранция" в размер на 10 000 евро.