Разследват масов бой между фамилии в Петрич, съобщиха от полицията.

Сбиването е станало в района на ул. „Здравец“ на 22 октомври, а напрежението е било овладяно от униформени.

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Пострадал е 69-годишен мъж. При инцидента са счупени предното тъкло на товарен автомобил, както и предното панорамно стъкло, шибидахът и задният стоп на автомобил.

За случая е уведомена прокуратурата. По информация на кметския наместник, предоставена по-рано на БТА, сбиването е станало между две фамилии, които имат стара вражда.

По думите му последният подобен инцидент между тях е бил на Гергьовден.