Седем души са задържани след масово сбиване между две враждуващи фамилии в Лом. При конфликта е прострелян 29-годишен мъж, а за стрелбата е установен 16-годишен младеж. Това съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 17 октомври в квартал „Момин брод“. По първоначална информация причината за сблъсъка е дългогодишна вражда между две местни фамилии.

По време на масовото сбиване е пострадал 29-годишен мъж. В рана под коляното му е открита сачма от въздушна пушка.

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След предприети незабавни действия служители на Районното управление в Лом и сектор „Специални тактически действия“ към Областната дирекция на МВР в Монтана задържали шестима криминално проявени и осъждани мъже на възраст 26, 30, 36, 38, 46 и 60 години.

При полицейските действия са открити и иззети брадва, лопата и вила.

В хода на разследването криминалистите установили и 16-годишен младеж от Лом. Пред инспектор от Детска педагогическа стая той признал, че е стрелял по пострадалия с пневматична пушка „Kral Arms“, която впоследствие е иззета.

По случая е образувано досъдебно производство за хулиганство. Разследването продължава под надзора на прокуратурата.