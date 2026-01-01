Доблестна постъпка в Шумен - жена намери 1 895 евро и ги предаде в полицията.

На 22 октомври вечерта Ферихан Юмер, намерила несесер с парична сума на кръстовището на ул. „Индустриална“ и бул. „Плиска“. Без да се колебае, тя решила да занесе и предаде намереното в Районното управление.

В несесера не са открити лични документи, които да помогнат за установяване на собственика, но сред вещите имало карта за пазаруване в търговски обект с изписани три имена. Ферихан предала несесера с цялата парична сума на дежурния полицай, а служителите на реда предприели действия за установяване на неговия собственик, съобщиха от ОД на МВР.

Добрият пример: Жена намери изгубени пари и ги върна (СНИМКИ)

Малко по-късно в полицейското управление е предаден и мобилен телефон, намерен от мъж в Шумен в района на Сити Център. След обаждане на последния набран номер станало ясно, че собственичката е изгубила както телефона си, така и несесера с парите.

Установено е, че малко преди да ги изгуби, жената поставила телефона и парите върху капака на автомобила, с който се придвижвала. Тя трябвало да занесе сумата на определено място, за да я върне, но без да забележи, потеглила, оставяйки вещите върху автомобила.

Така, благодарение на честността на двама доблестни граждани и предприетите действия от полицейските служители, историята завърши щастливо. Собственичката на парите - Йорданка Пенкова от Шумен, е установена. Тя се срещна с Ферихан Юмер и лично ѝ благодари за благородната постъпка.

Това е вторият подобен случай в рамките на последните два дни, при който намерена парична сума е предадена в Районното управление в града.

Областната дирекция на МВР изказва благодарност на Ферихан Юмер за проявената отговорност и достойната постъпка, както и на гражданина, предал намерения мобилен телефон.