Добрият пример от Шумен - жена намери изгубени пари и ги върна. В обедните часове 44-годишната Кремена Байчева от Шумен e намерила парична сума на земята в западната част на квартал „Тракия“, в района на търговски обекти.

Вместо да задържи парите, жената незабавно се отправила към Районното управление, за да ги предаде доброволно, с надеждата те да бъдат върнати на своя собственик.

Самата Кремена сподели, че първоначално се зарадвала, когато видяла парите, но бързо осъзнала, че те може да са от жизненоважно значение за човека, който ги е изгубил – възрастен човек, нечии последни спестявания или средства, предназначени за лечение, съобобщиха от полицията.

ОД на МВР-Шумен

„В първия момент се зарадвах, защото в тези времена на всички ни е трудно. Имам две деца. Вярвам, че точно аз е трябвало да ги намеря, за да мога да ги предам в полицията и се намери човекът, който ги е изгубил“, споделя жената.

Щастливата развръзка не закъсня. Малко след пристигането на Кремена Байчева в полицейското управление чрез телефон 112 бил получен сигнал от 64-годишна жена. Тя съобщила, че изгубила парична сума на ул. „Строител“ - пред офис на спедиторска фирма.

Жената била поканена в полицейското управление, където посочила точния размер на изгубените пари - 860 евро, всички в банкноти от по 20 евро, стегнати с ластичка.

Сумата била предназначена за внасяне в банка, но паднала от жената, докато изпълнявала ежедневните си задачи. След установяване на собственичката парите ѝ били върнати.

64-годишната шуменка изрази искрената си благодарност към Кремена Байчева за честната постъпка.