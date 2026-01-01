Кметът на Дулово Невхис Мустафа призова жителите на общината, бизнеса и земеделските производители да помогнат за възстановяването на дома на семейство от село Вокил, пострадало при пожар на 21 октомври. „Предстои зима. Тези хора нямат време да чакат“, написа тя във Фейсбук.

Необходима е помощ със строителни и дървени материали, керемиди, врати, прозорци и обзавеждане, както и доброволен труд за възстановяване на жилището. Кметът призовава желаещите да се включат според възможностите си - с материали, труд или парични средства.

При пожара са изгорели покривът и стопанските постройки, унищожени са дърва за огрев и фураж, а животни и птици са загинали. В дома живеят двама възрастни хора със сериозни здравословни проблеми, които за втори път преживяват подобно бедствие. По думите на Мустафа преди 26 години къщата им отново е била засегната от пожар.

Община Дулово ще организира дарителска кампания с кутии за парични средства в търговски обекти. Местата, на които те ще бъдат разположени, ще бъдат обявени допълнително. Кметът заявява, че лично ще следи организацията и ще съдейства според възможностите на Общината.