Министърът на външните работи Велислава Петрова ще посрещне днес във Варна министъра за Европа и външните работи на Франция Жан-Ноел Баро, съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР).

Министрите ще обсъдят възможностите за задълбочаване на стратегическото партньорство между България и Франция, актуални въпроси на европейската сигурност с акцент върху ситуацията в Черно море, както и други ключови теми от европейския и международния дневен ред, информират от МВнР. Те ще подпишат и актуализираната Пътна карта към Декларацията за стратегическо партньорство между двете държави, установено през 2008 година.

Във Варна двамата министри ще посетят и Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“.

Припомняме, че преди дни правителството одобри актуализирана Пътна карта към Декларацията за стратегическо партньорство между България и Франция подписана през 2008 година.

Документът отразява положителното развитие на политическия диалог и взаимната ангажираност между двете държави за задълбочаване на двустранните отношенията в стратегически важни области, сред които търговията и инвестициите, сигурността и отбраната, ядрената енергетика, науката, образованието, културата и други сфери от взаимен интерес.