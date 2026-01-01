Изборният ден приключи в спокойна обстановка в редица области на страната, съобщиха от областните дирекции на МВР. Не са регистрирани сериозни инциденти или нарушения на обществения ред.

Област София

Изборният процес приключи във всички избирателни секции на територията, обслужвана от ОДМВР – София. Не са регистрирани сериозни инциденти и нарушения на обществения ред, съобщиха от полицията.

В периода от 19 до 25 октомври включително служителите на сектор „Български документи за самоличност“ са издали 33 удостоверения на граждани без валидни документи за самоличност, които са искали да упражнят правото си на глас.

Създадена е и необходимата организация за охрана при транспортирането на изборните материали.

Област Сливен

Към 20,00 часа избирателните секции в региона са приключили работа. Охраната от служители на ОДМВР-Сливен продължава до предаването на изборните материали в РИК и тяхното транспортиране до ЦИК.

В изборния ден не са допуснати нарушения на обществения ред.

От 19 до 25 октомври сектор „Български документи за самоличност” към ОДМВР-Сливен са издали 16 удостоверения за гласуване.

Област Стара Загора

Изборният процес във всички секции на територията на област Стара Загора приключи. Няма данни за възникнали сериозни инциденти.

Създадена е необходимата организация за охрана при транспортирането на книжата и материалите от изборите до РИК.

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В седмицата от 19-ти до 25-ти октомври 2026 г. звената „Български документи за самоличност“ на територията на ОДМВР-Стара Загора са издали общо 39 удостоверения, от тях 11 удостоверения са издадени в изборния ден.

Област Разград

Изборният процес във всички 217 секции на територията на област Разград приключи. Няма данни за възникнали сериозни инциденти.

Създадена е необходимата организация за охрана при транспортирането на книжата и материалите от изборите до РИК, а след това и до ЦИК.

В изборния ден звената на дирекция „Български документи за самоличност“ в ОДМВР-Разград са издали едва 3 удостоверения на граждани с изгубени, откраднати или повредени лични карти, за да могат да упражнят правото си на глас. Искане за издаване на такова удостоверение гражданите можеха да подадат до 19.30 часа днес.

До 19.30 часа днес служителите на „БДС“ връчваха новоиздадени лични карти, за които граждани са подали заявления през седмицата. От общо 2 документа в Разград е връчена 1 лична карта и в Исперих една.

Общо постъпилите сигнали за изборни нарушения в ОДМВР-Разград са 3. По отработените сигнали материалите са изпратени по компетентност в прокуратурата.

Област Благоевград

Изборният ден в област Благоевград приключи в спокойна обстановка. Няма данни за възникнали сериозни инциденти.

Създадена е необходимата организация за охрана при транспортирането на книжата и материалите от изборите до РИК. За да могат гражданите да упражнят избирателните си права, от 19.10.2026 г. до 25.10.2026 г. включително, от звената „Български документи за самоличност“ при ОДМВР-Благоевград са издадени общо 30 удостоверения /за изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок лични карти/. Само през днешния ден техния брой е 10.

Област Силистра

Спокойно и при добър обществен ред премина изборният ден на територията на област Силистра. В Областната дирекция на МВР няма регистрирани произшествия и инциденти.

Създадена е необходимата организация транспортирането на изборните книжа от избирателните секции до РИК да се осъществи под полицейска охрана.

В звената “Български документи за самоличност” в Силистра, Тутракан и Дулово от 19 октомври до 19.30 часа днес са издадени общо 41 удостоверения за гласуване на граждани, непритежаващи валидни лични документи.

Област Видин

Гласуването в секциите на територията на региона приключи, полицейската охрана на място продължава. Денят на вота в област Видин премина спокойно, без нарушения на обществения ред и без инциденти.

Служителите на МВР ще съпровождат транспортирането и предаването на изборните книжа и материали от всички СИК в РИК.

Едно удостоверение за гласуване е издадено днес в сектор БДС при ОДМВР-Видин.

Оперативният щаб в ОДМВР-Видин остава в постоянна комуникация с институциите, ангажирани с изборния процес.

Област Ловеч

След като Районната избирателна комисия (РИК) в Ловеч обяви края на изборния ден, членовете на секционните избирателни комисии предават изборните книжа. Под охраната на полицията те носят документацията в сградата на Областната администрация, където се помещава РИК – Ловеч. Редът е организиран посредством система от номера.

Първи след приключването на изборния ден бюлетини и протоколи са предали представители на подвижната секционна избирателна комисия в Ловеч. Сред първите бяха също членовете на комисиите в затвора в Ловеч и в дома за стари хора в село Сливек. В Единадесети изборен район – Ловешки бяха образувани 244 избирателни секции.

По информация на Областната дирекция на МВР – Ловеч не са регистрирани нарушения на изборното законодателство. В изборния ден са ангажирани около 400 служители на полицията, пожарната и жандармерията.

Област Търговище

Изборният ден в област Търговище приключи навреме, каза за БТА председателят на Районната избирателна комисия (РИК) адвокат Диана Игнатова. По нейни думи денят на вота за президент и вицепрезидент на България е преминал нормално. Регистрирани и разгледани са две жалби и един сигнал, за които своевременно са взети решения, публикувани на интернет страницата на РИК – Търговище.

От Областната дирекция (ОД) на МВР съобщават, че в област Търговище изборният ден е пpeминaл в cпoкoйнa oбcтaнoвкa. Няма данни за възникнали инциденти и нарушения на обществения ред. Малко след 20:00 часа пpиключи paбoтa и пocлeднaтa избиpaтeлнa ceкция в oблacттa.

Област Бургас

Всички избирателни секции в област Бургас са приключили гласуването в 20:00 часа. Избирателната активност в областта е 22,32%, съобщи за БТА председателят на Районната избирателна комисия (РИК) – Бургас Георги Михов в зала „Арена Бургас“, където изборните книжа се приемат за обработка.

Най-висока избирателна активност е отчетена в община Созопол, където близо 28% от имащите право на глас са отишли до урните. В община Малко Търново са гласували между 25 и 26% от избирателите. За град Бургас активността е 25,40%.

„Активността, за съжаление, за Бургаска област е доста слабичка“, коментира Михов.

Сред нарушенията, установени през изборния ден, са случаи на поставяне на агитационни материали на нерегламентирани места, включително в близост до избирателни секции. За тях РИК – Бургас е разпоредила премахване на материалите и е дала указания на секционните комисии да спазват изборното законодателство.

Област Хасково

Изборният ден в 29-и изборен район – Хасково, приключи в 20:00 часа, обяви председателят на Районната избирателна комисия (РИК) Ина Вескова. Всички секционни избирателни комисии са подали информация за края на гласуването.

Право на глас в изборите за президент и вицепрезидент на Република България имаха 225 051 избиратели. Вотът се проведе в 468 постоянни секции и седем подвижни секции за хора с увреждания. От тях четири са в община Стамболово, две – в Хасково, и една – в Ивайловград.

В 59 секции бяха разположени по две машини за гласуване, а в 291 – по една. Още в началото на изборния ден машината в секция номер 130 в хасковското село Елена дефектира и гласуването там продължи с хартиени бюлетини.

Към 20:30 часа в РИК – Хасково, започнаха да пристигат първите представители на секционните комисии, които предават изборните протоколи и бюлетините.

Обработката на резултатите се извършва в зала „Дружба“. Членовете на РИК приемат документите на 13 работни поста, а екипите на „Информационно обслужване“ разполагат с 21 работни места.

Област Русе

Изборният ден в Русенско приключи нормално в 20:00 часа, няма установени нарушения на изборните правила. Това съобщи заместник-председателят и говорител на Районната избирателна комисия (РИК) в Русе Стела Стоилова по време на брифинг в "Арена Русе".

В многофункционалната зала в крайдунавския град, в която е организиран изборният център за отчитане на резултатите от вота за президент и вицепрезидент на днешния 25 октомври, първите представители на секционни избирателни комисии пристигнаха още в 20:00 часа.

"Както казах днес по-рано, имаме само четири подадени сигнала. Не сме установили, не сме констатирали нарушения на изборните правила. В цялата област само в две секции преустановиха машинното гласуване и са продължили да гласуват с хартиени бюлетини (в селата Щръклево и Сандрово). Нямаме данни за нарушения. Мога да кажа, че изборният ден протече повече от нормално при нас", заяви Стоилова.