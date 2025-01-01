Софийски районен съд призна за виновен Христо Кирев, че на 29 юли тази година в хостел в столичния квартал "Студентски град" е имал сексуален контакт с ненавършило 14-годишна възраст момиче.

Присъдата на 31-годишния учител по физкултура е условна - две години и осем месеца затвор, като изпълнението ѝ се отлага за срок от пет години. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване.

Мъжът трябва да заплати направените разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 2000 лева, както и разноски на Столичната дирекция на вътрешните работи.

БТА припомня, че на 8 октомври прокуратурата внесе в съда делото срещу мъжа за сексуално престъпление спрямо седмокласничка.

Кирев е преподавал в столично училище, където се запознал с малолетната.

Разследването по случая приключи за по-малко от два месеца, като в хода му са разпитани свидетели и е установено, че преди инкриминираното деяние 31-годишният и момичето са водили кореспонденция в интернет приложения в продължение на месеци.

Пред съда Кирев се извини на родителите на момичето. „Съжалявам за случилото се и че се стигна дотук“, каза той. „Признавам се за виновен. Искам да видя семейството си и моля за втори шанс“, допълни обвиняемият.

Един от адвокатите му, Атанас Палашки, заяви, че обвиняемият има добра репутация в професионалната си среда, а освен това е семеен и е родител на малко дете.