Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 31-годишния учител, задържан за сексуални отношения със седмокласничка в София.

Обвинението е за това, че "през юни и юли 2025 г. в хостел в София е извършил сексуално престъпление спрямо ненавършилото 14-годишна възраст дете от същото училище".

Задържаха учител за сексуални отношения със седмокласничка в София

"Правната квалификация на деянието е чл. 151, ал. 1 от НК, за което законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ от две до осем години", посочиха от прокуратурата.

С оглед тежестта на престъплението и високата степен на обществена опасност Софийска районна прокуратура постанови задържането на обвиняемия за срок до 72 часа с цел внасяне на искане до Софийски районен съд за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.