Софийският градски съд потвърди решението на по-долната инстанция и остави за постоянно в ареста 31-годишния учител по физкултура, обвинен в педофилия. Решението на съда е окончателно.

Мъжът е обвинен за това, че през юни и юли 2025 г. в хостел в столицата е извършил сексуално престъпление спрямо дете, ненавършило 14-годишна възраст, учащо в същото училище.

Съдът определи като неоснователни жалбите на защитата срещу мярката "задържане под стража". Тройният съдебен състав категорично се съгласи с всички доводи на първоинстанционния съд. Взетата по отношение на преподавателя мярка е съобразена с целите на производството и има опасност мъжът да извърши ново престъпление. Предполагаемото престъпление е с висока обществена опасност и има налични данни за съпричастност към деянието, уточни съдебният състав. Липсват категорични данни по делото мъжът да е отстранен от длъжността си като учител, отбеляза още съдът и добави, че има данни за предприети действия от ръководството на училището още от 2024 г., когато е отправено и предупреждение към учителя.

Задържаха учител за сексуални отношения със седмокласничка в София

Защитата на обвиняемия поиска по-лека мярка за неотклонение. Адвокат Атанас Палашки заяви, че от събраните до момента доказателства не може да се направи извод дали е извършено престъпление. Показанията на пострадалата са подробни, но непоследователни и с колебливо съдържание, а на места и нелогични, каза той. По думите му показанията не дават яснота до каква степен се е развил физическият контакт между нея и преподавателя. Адвокатът подчерта, че отношенията между обвиняемия и ученичката са били инициирани от 14-годишното момиче.

В отговор съдебният състав посочи, че показанията на момичето са последователни и конкретни, като дават фактически данни за време, място и случилото се между двамата.

Палашки допълни, че обвиняемият има добра репутация в професионалната си среда, а освен това е семеен и е родител на малко дете.

Другият адвокат на учителя - Петър Чалъмов, не се съгласи с колегата си, че показанията на ученичката не са подробни. Предаден е телефонът и е взет запис от камерата на хостела. Има налична комуникация по чат и запис от хостела, където двамата са били, а е направена и съдебномедицинска експертиза, обясни той. Те показват, че момичето дава положителна характеристика на учителя, заяви Чалъмов. Той допълни, че обвиняемият и ученичката са изградили доверие помежду си. „Ако е имало сексуален контакт, то той е бил доброволен“, заяви адвокатът.

Пред съда прокурор Теодора Златева посочи, че 31-годишният мъж представлява висока степен на обществена опасност. За постигане на целите на наказателното производство е подходяща мярка за неотклонение „задържане под стража“, добави Златева.

Пред съда 31-годишният преподавател се извини на родителите на момичето. „Съжалявам за случилото се и че се стигна дотук“, каза той. „Признавам се за виновен и моля за по-лека мярка за неотклонение. Искам да видя семейството си и моля за втори шанс“, допълни обвиняемият.

По-късно пред журналисти адвокат Чаушев посочи, че защитата признава извършеното престъпление и не оспорва доказателствата. Обвиняемият признава, че е имало полов контакт, обясни адвокатът. Той съжалява за случилото се, допълни Чаушев. По думите му, с оглед личността на обвиняемия, защитата очаква условна присъда.

На 28 август Софийският районен съд постанови "задържане под стража" за учителя, обвинен в педофилия. 31-годишният мъж е учител в учебно заведение на територията на София.

Два дни по-рано Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност учителя за сексуално престъпление спрямо момичето, ненавършило 14-годишна възраст. Законът предвижда наказание "лишаване от свобода" от две до осем години за това престъпление, уточняват от прокуратурата.