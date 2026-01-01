Мъж от село Лъга беше задържан, след като опита да унищожи доказателства по време на полицейска проверка в Етрополе, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал около 21:30 часа снощи, когато служители на Районното управление в Етрополе спрели за проверка 40-годишен мъж. По време на действията той извадил от дрехите си контейнер с кристалообразно вещество и направил опит да го погълне.

Мъж погълна дрога, за да я укрие при проверка от полицаи

Полицейските служители реагирали незабавно и предотвратили действията му. При извършения полеви наркотест веществото, с тегло около 2,5 грама, реагирало на метамфетамин.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувана преписка.