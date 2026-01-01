С новото мобилно приложение на Центъра за градска мобилност (ЦГМ) транспортната карта ще може да се ползва директно от телефона без нужда от физическа пластика, съобщава на сайта си ЦГМ.

Мобилното приложение е почти готово. Първо се предвижда интеграция с Google Wallet, а след това функционалността ще бъде разширена и за Apple Wallet.

С приложението пътниците ще могат да управляват картите си по-лесно, като например да имат бърз достъп до информация за активност/валидност и основни детайли за картата и да ги зареждат, както и да получават по-удобен дигитален достъп до услугата - директно през телефона.

Разработката е в заключителен етап, като в момента се правят финални технически настройки и тестове по интеграциите, за да може решението да бъде стабилно и сигурно за ежедневна употреба. Потребителите с активна регистрация в уеб портала на ЦГМ, независимо дали използват услуги за покупка на превозни документи или паркиране, ще могат да използват същите данни за вход в мобилното приложение, информират от ЦГМ.

През октомври 2025 г. Столичният общински съвет прие доклад на общинските съветници от групата "Спаси София" Гергин Борисов и Борис Бонев, който предвижда дигитализация на системата за градски транспорт чрез създаване на мобилно приложение за градски транспорт, чрез което гражданите да могат да закупуват билети, да подновяват месечни и годишни карти, както и да добавят превозните си документи в дигитални портфейли като Apple Wallet и Google Wallet. При проверка ще бъде достатъчно сканиране с телефон или смарт часовник, без необходимост от представяне на хартиен билет или пластика.