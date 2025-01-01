Над 1 милион домакинства в Украйна останаха без ток след голямата руска атака през нощта срещу енергийната мрежа на страната и промишлени обекти, съобщиха Би Би Си и Ройтерс, като се позоваха на властите.

Украинският министър на вътрешните работи Игор Клименко каза, че удари са били нанесени в пет области. В ход са дейности по гасене на пожарите и възстановяване на електроснабдяването.

„Важно е, че вече всеки вижда какво прави Русия, защото е ясно, че не е с цел за прекратяване на войната“, написа украинският президент Володимир Зеленски в социалните мрежи.

Той добави, че „те все още имат за цел да разрушат нашата държава и да причинят най-много страдание на нашия народ“.

Русия от своя страна потвърди, че е атакувала украински обекти с хиперзвукови ракети. Министерство на отбраната на Русия съобщи, че е нанесло „масивен удар“ срещу военни и енергийни съоръжения в Украйна, като е използвало хиперзвукови ракети „Кинжал“, в „отговор на терористичните атаки на Украйна срещу граждански цели в Русия“.

Поради военните действия, засегнали електропреносната мрежа на Украйна, Запорожката АЕЦ временно остана без външно електрозахранване, съобщи днес генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси. Той подчерта, че това се случва за 12-и път от началото на конфликта.

И двете линии на захранване са вече възстановени, уточни МААЕ. Запорожката АЕЦ, която се намира в контролираната от Русия територия от Украйна, в близост до фронтовата линия, не работи, но се нуждае от постоянна електроенергия, за да поддържа охлаждането на реакторите. Тя разполага с резервни генератори, които започват да работят, когато бъде прекъснат достъпа ѝ до външното електрозахранване.