Министерският съвет прие решение, с което се одобрява финансиране на Министерството на отбраната в размер на 30 000 000 евро за 2026 г. за придобиване на горива.

С приетия акт се осигуряват финансови средства за придобиване на горива.

Близо 3 млрд. евро е бюджетът на НАТО за 2026 г.

Те са за изпълнение на поетите ангажименти по поддръжка от страната домакин (Host Nation Support) за провеждане на операции и учения на силите на НАТО на наша територия, за изпълнението на задачи, свързани с динамично променящата се и усложнена среда за сигурност в Черноморския регион, както и за изпълнението на планираните мероприятия по осигуряването на подготовката и ежедневната дейност на военните формирования.