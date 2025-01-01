Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че Румен Радев не се държи като президент, а като партиен лидер.

Изказването му е във връзка с решението на президент да даде на компетентните органи сигнали за злоупотреби във ВМЗ-Сопот.

"Може би това е поредният подарък. От пет години ние нямаме никакво влияние над ВМЗ. Всички опити са тази инвестиция да не се случи", каза той.

Радев сезира компетентните органи след сигнали за нарушения във ВМЗ-Сопот

Вотът на недоверие

"Ще видим утре как ще е гласуването. Те се качиха на руското влакче срещу еврото и колкото и брифинги да дадат, изводът е един и същ. Ако не се намери мнозинство, което да стабилизира правителството и да не мине вота, ни очаква ужасно приемане на бюджет", коментира той.

Парламентът обсъжда петия вот на недоверие към кабинета „Желязков“ (НА ЖИВО)

Закриването на антикорупционната комисия

"Водят се преговори. Моята позиция е, че тази комисия в този вид не трябва да остане, защото тя беше правена за Бойко Рашков и целта беше да се овладеят всички репресивни органи на държавата", заяви Борисов.

Попълване на ВСС и инспектората

На въпрос дали ще се водят преговори с опозицията за попълване на ВСС и инспектората лидерът на ГЕРБ обяви, че се е наслушал на разговорите на ПП-ДБ за съдебна реформа.

"Те се провеждаха всеки ден в моя кабинет. В цялата съдебна реформа всичко, което се направи беше направено от ПП-ДБ и аз ги подкрепях", каза той.

Борисов подчерта, че няма как да водят разговори с "Възраждане", защото имат идеологически различия. "За разлика от ПП-ДБ ние не сме всеядни", категоричен бе лидерът на ГЕРБ.