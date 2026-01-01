Спипаха трима иманяри по време на разкопки в Шуменско

28-годишен мъж от Радомир е задържан за незаконна археологическа дейност в землището на радомирското село Борнарево, съобщиха от полицията.

Случаят е разкрит вчера около 18:30 часа, когато полицейски екипи установили мъжа да извършва иманярска дейност без необходимото разрешително. Той бил оборудван с металотърсач и метална лопата, с които претърсвал района.

При извършен личен обиск у него са открити и иззети 9 старинни предмета с различни форми, част от които наподобяват монети.

Впоследствие е извършено претърсване в жилището на задържания, откъдето са иззети още 21 дребни старинни предмета, също приличащи на монети, както и един пръстен.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа с полицейска заповед. По случая е образувано досъдебно производство, като предстои назначаването на експертизи, които да установят автентичността и стойността на намерените предмети.

Уведомена е прокуратурата, а разследването продължава.