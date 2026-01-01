От 1 юли Столичната община въвежда нов оперативен план за почистването в Зона 3, обхващащ районите „Слатина“, „Подуяне“ и „Изгрев“. Според общината новата организация ще гарантира непрекъснатото сметосъбиране и ще разшири значително обхвата на дейностите по поддържане на чистотата.

Заместник-кметът по екология Николай Неделков заяви, че с новия план общината осигурява устойчиво решение до приключване на съдебните процедури по новите дългосрочни договори за сметопочистване.

Съгласно новата организация в район „Подуяне“ дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване ще се извършват изцяло от общинското дружество „Софекострой“. От общината посочват, че през последните месеци са инвестирали в техника и персонал, за да увеличат собствения си капацитет за предоставяне на услугата.

В районите „Слатина“ и „Изгрев“ почистването временно ще бъде възложено на оператор, който обслужва съседни зони, до окончателното приключване на процедурите по избор на изпълнител.

От Столичната община съобщават още, че от 1 юли ще бъдат възстановени няколко дейности, които през последните месеци не са се изпълнявали в пълен обем. Сред тях са ръчното метене, почистването на наноси и кал, обслужването на кошчетата по спирките на градския транспорт, както и миенето на улици и тротоари.

По информация на общината настоящата временна организация е въведена след изтичането на договорите за почистване в края на 2025 г. и последвалите административни обжалвания на новите обществени поръчки. От администрацията припомнят, че Комисията за защита на конкуренцията е разрешила предварителното изпълнение на новия договор за Зона 3, но решението е обжалвано пред Върховния административен съд и се очаква окончателното му произнасяне.

До приключване на съдебните процедури Столичната община ще продължи да прилага временната организация на почистването и ще информира гражданите за развитието по казуса.