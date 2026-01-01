226 000 лева е струвала охраната на Делян Пеевски. НСО предостави информацията за разходите, направени от 1 януари до 31 октомври 2025 г. Данните са предоставени след решение на Административния съд в Добрич, който е задължил службата да отговори на искане за достъп до информация от Стойчо Стойчев, предаде БНТ.

Адвокат по делото е бил Александър Кашъмов, който даде разрешение на "По света и у нас" да публикува информацията. От предоставения отговор става ясно, че за десетте месеца служителите, ангажирани с охраната на Делян Пеевски, са получили като заплати и командировъчни общо 182 651, 33 лева. Транспортните разходи за ползваните от Делян Пеевски автомобили са на обща стойност 44 029,24 лева, като част от изминатите общо близо 10 000 километра са били с автомобил, предоставен от ДПС за ползване от НСО.

Адв. Александър Кашъмов: "Административен съд-Добрич задължи НСО да предостави достъп до информацията, като даде много конкретни указания как тя да се извлече и предостави тъкмо заради тези твърдения, че много голяма част от информацията е държавна тайна. Съдът прие, че това не е така, но за да няма затруднения за администрацията, даде конкретни указания как да се предостави. Виждаме една сума от общо 226 000 лева, която може всеки да си представи, гледайки своите собствени доходи на годишна база, доходите на колко души са, охраната, която е била платена за Делян Пеевски."

От ДПС изразиха задоволство от съдебното решение, с което са оповестени разходите за охрана на лидера на партията Делян Пеевски. И посочиха, че той самият е настоявал за това.

„Изразяваме искрено задоволство от решението на Административния съд - Добрич, с което постанови на началника на НСО ген. Емил Тонев оповестяването на разходите за охрана на лидера на ДПС Делян Пеевски. Припомняме, че г-н Пеевски многократно настоя осветяването на фактите, свързани с назначената му с решение на Комисия по закон охрана, за да бъдат пресечени спекулациите и лъжите по темата, но му беше отказано с аргумента, че това представлява класифицирана информация. Сега истината излезе наяве и тя сочи едно - че тези политици, анализатори и журналисти, които крещяха и ревяха за милиони за охрана, харчени всяка година, с които можело да строят детски градини, училища и университети са едни обикновени лъжци“, пишат от ДПС.

„Охраната на г-н Пеевски възлиза на малко над 220 000 лева за 10 месеца, като важна подробност е, че личният състав на НСО, изпълнил тази задача, продължава да е част от НСО и днес вероятно охранява друго охраняемо лице, защото те работят това. Но както е казал Линкълн - “Можеш да лъжеш малко хора през цялото време или да излъжеш всички за кратко време, но не можеш да лъжеш всички през цялото време.” А всички от ПП-ДБ се опитват да лъжат всички през цялото време. Няма шанс - истината винаги е по-силна от лъжата“, пишат още от партията.