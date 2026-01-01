Свлачище затруднява движението по пътя между село Малка Арда и село Баните, съобщи дежурният в Областното пътно управление в Смолян.

Вследствие на свличането на земна маса и камъни движението в участъка се осъществява в едната лента.

На място работи пътноподдържащата фирма, която разчиства падналите върху пътното платно камъни и земна маса.

Към момента движението не е преустановено, но водачите трябва да преминават с повишено внимание през засегнатия участък, допълниха от Областното пътно управление.