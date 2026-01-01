Германският външен министър Йохан Вадефул заяви, че има шанс за започване на нови мирни преговори с Русия това лято, предаде Ройтерс.

В интервю за телевизия Ер Те Ел / ен те фау Вадефул каза, че нито Украйна, нито Русия имат решаващо военно предимство.

"Сега има шанс, според мен, да започнем преговори това лято", е заявил Вадефул. "Възможно е да е достигнал етап, в който наистина (той) да го обмисля сериозно", добави той, визирайки руския президент Владимир Путин.

В последните месеци европейските съюзници на Украйна засилиха дипломатическите усилия за постигане на прекратяване на огъня, но досега без съществен пробив. Киев настоява, че мирни преговори са възможни само при гаранции за териториалната цялост и сигурността на страната, докато Москва продължава да поставя свои условия за уреждане на конфликта.

Изказването на германския външен министър Йохан Вадефул идва на фона на продължаващите бойни действия и засилен международен натиск за намиране на дипломатическо решение. Според Берлин липсата на решаващо военно предимство за която и да е от страните може да създаде предпоставки за възобновяване на преговорния процес през следващите месеци.