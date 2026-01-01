Най-малко петима души са били убити през изминалата нощ в Киев, а още един - в Киевска област, при руски удари, съобщиха тази сутрин местните власти, цитирани от Укринформ.

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„Петима души бяха убити от противника. Други 23 души бяха ранени“ при нощното нападение, съобщи в „Телеграм“ Киевската градска военна администрация. В Броварски район, в околностите на Киев, също е загинал един човек, по данни на ръководителя на местната администрация Тимур Ткаченко.

„Към 03:20 ч. последици от вражеската атака бяха регистрирани на повече от 12 места в Дарницки, Святошински и Соломянски район на града. Повредени са жилищни сгради, лечебно заведение и учебно заведение“, допълни военната администрация.

Шестима цивилни загинаха, а 12 души в Херсонска област по-рано на 19 август, съобщи областната прокуратура „По данни от разследването през целия ден на 19 август 2026 г. руската армия е атакувала Херсонска област с авиация, стволнa и реактивна артилерия, както и с различни видове дронове“, се казва в изявлението.

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Повече от четири години след началото на руската инвазия в Украйна ударите от двете страни на фронта се засилиха и вземат все повече жертви сред цивилното население. Властите на двете страни взаимно се обвиняват, че умишлено вземат на прицел цивилни, посочи АФП.