Ще подготвим с помощта на експерти промени в Закона за движение по пътищата, с които да премахнем средната скорост като опасна за шофьорите, защото тя причинява повече смърт, заяви председателят на "Възраждане" Костадин Костадинов в декларация от парламентарната трибуна.

Когато през септември бяха приети най-мащабните промени в Закона за движение по пътищата, се обясняваше, че целта е да се намали броят на жертвите, да бъде спряна войната по пътища, посочи Костадинов. Тогава се обясняваше, че единственият начин да спрем повечето жертви е въвеждането на средна скорост, въпреки статистиките на най-различни организации, сред които Института за пътна безопасност, каза Костадинов. По думите му, макар и с крехко мнозинство, средната скорост е била прокарана в пленарната зала.

На още шест места по пътищата в страната измерват средна скорост

Два месеца и половина по-късно се оказва, че броят на жертвите по пътя е скочил след мащабните промени в закона. Само за един месец са глобени над 33 хиляди души, от които близо 40% са чужденци, каза лидерът на "Възраждане".

Общият брой на глобите за извършени нарушения по пътищата надхвърля един милион, това означава, че всеки втори шофьор е бил глобен, а имайте предвид, че все още годината не е свършила, посочи Костадинов. "Държавата е запретнала ръкави, катаджиите се крият по храстите като диверсанти и не е толкова далеч денят, в който може би една голяма част от българските шофьори, вече повече от 50%, ще бъдат глобени, което всъщност се оказа, че е крайната цел на това упражнение", коментира Костадинов. Идеята не беше да се намалят жертвите, да се повиши сигурността по пътищата, идеята беше и продължава да бъде да се пълни продъненият държавен бюджет с пари на шофьорите, каза председателят.

Внимание, шофьори: Нови отсечки с контрол на средната скорост в Ловеч и Габрово

Костадинов отбеляза, че от началото на годината наложените глоби са за над 200 млн. лева или иначе казано над един милион нарушения са установени само за превишена скорост. Той каза, че ще подготвят законови промени за премахване на средната скорост и "който гласува за оставането ѝ, гласува за повече смърт на цената на повече пари в държавния бюджет".