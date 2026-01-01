Върховният касационен съд заседава по делото за убийството на 33-годишната Евгения Владимирова, чието тяло беше открито в куфар във водоем край Перник през 2021 г. Подсъдими по случая са съпругът ѝ Орлин Владимиров и неговият баща Пламен Владимиров.

Магистратите трябва да се произнесат по последното решение на Софийския апелативен съд, с което Орлин Владимиров беше осъден на 20 години затвор, а баща му беше оправдан. Преди това двамата бяха получили доживотни присъди, предава NOVA .

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След пледоариите съдът обяви, че ще се произнесе до два месеца, какъвто е препоръчителният срок. ВКС трябва да прецени дали да остави в сила постановените наказания, или отново да върне делото за разглеждане от друг съдебен състав.

В залата беше и семейството на убитата Евгения - майка ѝ Капка, баща ѝ Андрей и брат ѝ Николай.

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Преди началото на заседанието майката - Капка Чорбанова, се обърна към оправдания от Апелативния съд Пламен Владимиров. „Как не те беше срам?! Внук ти е родила, бе. Пет години ядеш, пиеш, нали така, къпеш си се, спинкаш си в чисто легло, а моето дете изгни“, каза тя.

Протест преди ключовото заседание

Ден преди заседанието - на 23 септември, близки и приятели на Евгения, както и десетки граждани, се събраха пред Съдебната палата в София. Те настояха за най-тежки наказания по делото.

Близки на Евгения Владимирова протестираха пред Съдебната палата

Демонстрантите носеха плакати с надписи „Доживотен затвор за убийците на Евгения“ и „Не искаме убийците сред нас“, както и куфари като символ на начина, по който е било открито тялото на младата жена. Семейството ѝ и участниците в протеста изразиха несъгласие с решението на Апелативния съд да намали наказанието на Орлин Владимиров и да оправдае баща му.

Как се стигна до новото разглеждане на делото

Делото вече веднъж достигна до Върховния касационен съд, след като Орлин и Пламен Владимирови получиха доживотни присъди. ВКС обаче отмени решението и върна процеса за ново разглеждане от друг състав на Софийския апелативен съд заради проблеми с част от доказателствата и първоначалните действия на разследването.

Един от ключовите въпроси се оказаха проведените следствени експерименти. Според прокурора от Апелативната прокуратура в София Юлиян Лефтеров Орлин Владимиров и баща му са участвали в тях като свидетели, въпреки че към този момент вече са съществували предпоставки да бъдат третирани като обвиняеми или заподозрени.

„Подсъдимият Орлин Владимиров и баща му са участвали в тях в качеството на свидетели, при положение, че вече са били налице предпоставки те да бъдат обвиняеми или заподозрени по смисъла на директивата“, заяви Лефтеров.

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Показанията на поемните лица, присъствали при тези действия, са били сред доказателствата, върху които са стъпили предходните осъдителни решения. ВКС обаче не ги прие като достатъчни и разпореди ново разглеждане на казуса.

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„Тук няма мярка за страдание. Пропуските са изцяло в първоначалните действия по разследването“, коментира Людмил Рангелов, който е адвокат на близките на Евгения.

20 години за съпруга, оправдателна присъда за бащата

При повторното разглеждане на процеса нов състав на Софийския апелативен съд стигна до различен резултат. Орлин Владимиров беше признат за виновен за убийството на съпругата си и получи 20 години лишаване от свобода.

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Баща му Пламен Владимиров, който беше обвинен, че е помогнал за укриването и изхвърлянето на тялото, беше признат за невинен. Защитникът на Орлин Владимиров - адвокат Димитър Марковски, определи 20-годишната присъда като „абсолютно правилна, законосъобразна и естествена последица от всички доказателства по това дело“.

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Прокуратурата и близките на Евгения оспориха решението и така процесът за втори път стигна до Върховния касационен съд. Сега върховните магистрати трябва да се произнесат по последното решение на апелативната инстанция.