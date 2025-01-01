Окръжният съд в Пловдив остави в ареста 21-годишния Ивелин Цветанов, обвинен за убийството на 44-годишна жена в Първомай.

В началото на съдебното заседание Цветанов заяви, че не е запознат с искането на прокуратурата и затова прочете документацията.

Обвиняемият е дал частични показания, свързани с това, че е бил на мястото, когато е станало убийството, каза в залата наблюдаващият прокурор по делото Дилян Пинчев. По думите му той тежко е преживял раздялата си с дъщерята на жертвата. Засега мотивът е изключително личен и той се извежда основно от показанията на момичето, което е казало, че след запознанството с Цветанов той проявявал странности - изпадал в кризи и истерии, плачел, споделил за извършени от баща му спрямо него неправомерни действия, много се интересувал от екипировка, оръжия, военни униформи, обясни прокурорът. Любимото му хоби било да стреля с фалшиви патрони със снайпера си по хора от прозореца на общежитията.

След раздялата Цветанов казал на момичето, че щом няма да бъдат приятели ще бъдат врагове. Разказал, че от предишната му приятелка във Варна има жалба срещу него. "Казал също, че някой ден ще се събуди и ще намери труп в леглото си", каза прокурорът. По думите му младежът е организирал много добре убийството и е с мислене на престъпник.

Защитникът на Цветанов адвокат Стоян Янков заяви, че са нарушени Конституцията, Закона за министерството на вътрешните работи и Европейската конвенция за защита на правата на човека, които определят правото на защита на всеки български гражданин. Той допълни, че няма доказателство по делото това негово право да му е било осигурено. Адвокатът посочи, че за първи път вижда клиента си на 19 август в 18:30 часа. Според него всички доказателства по делото са косвени, основават се на разказа на момичето и не би следвало да се вземат предвид при решението на съда за мярката.

"Поисках адвокат и телефонно обаждане и така и не ги получих повече от едно денонощие. Полицаите ме заплашиха с изнасилване. Бях силно притеснен за живота и здравето ми и написах това, което ми продиктуваха", каза пред съда обвиняемият и поиска по-лека мярка за неотклонение.

Съдът ще се произнесе в 16:00 часа.

От събраните към момента доказателства е установено, че на 18 август около 4:20 часа, мъжът е влязъл в дома на жертвата, след като прескочил оградата. По същото време в дома са били 44-годишната жена и 18-годишния ѝ син, които са спели. Жената се е събудила от кучешки лай и е отворила входната врата на къщата. Извършителят е бил отпред, влязъл е и я пробол с нож в областта на шията. Жената е починала на място от кръвозагуба.

Извършителят е напуснал дома веднага, отправил се е към покрайнините на Първомай, където е бил оставил автомобила си и отпътувал в посока София. Той бе задържан същият ден около 16:30 часа в София в общежития в Студентски град. Най-вероятният мотив е личен. Цветанов е посещавал дома на жертвата в началото на годината, като се е познавал с дъщеря ѝ, с която имали приятелски отношения. Отношенията са били в рамките на няколко месеца, след което те се разделили.

Младежът е от Варна и е студент в четвърти курс в Техническия университет в София, без криминални прояви до момента. Той е привлечен като обвиняем за умишлено убийство, за което се предвижда лишаване от свобода от 10 до 20 години.