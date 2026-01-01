Пловдивският апелативен съд потвърди остави окончателно в ареста обвинения в убийство в Първомай Ивелин Цветанов, съобщиха от пресцентъра на съда.

Срещу него е повдигнато обвинение за това, че на 18 юли миналата година предумишлено и особена жестокост е умъртвил с нож в дома ѝ 44-годишна жена. Предвиденото наказание за престъплението е от 15 до 20 години лишаване от свобода, доживотен затвор и доживотен затвор без замяна.

Жестокото убийство от мъст в Първомай: Обвиненият Ивелин Цветанов остава в ареста

Апелативният съд прецени, че събраните до момента доказателства и по новото обвинение са достатъчни за обосновано предположение за изпълнение на убийството от страна на Цветанов. Счита, че са налице и двата квалифициращи признака, както и забележително висока степен на обществена опасност на деянието и на дееца.

При по-лека мярка за неотклонение съдът прие, че има реална опасност от укриване и извършване на престъпление. Апелативният съд обърна внимание на това, че младежът стриктно се е придържал към начертания план, проявил е непоколебимост и високо хладнокръвие.

Според магистратите срокът на задържане не е прекомерен, като се има предвид, че за конкретното обвинение Наказателният кодекс позволява арест с продължителност 1 година и 6 месеца.

Депресивното разстройство на Цветанов може да бъде медикаментозно поддържано, а твърдението, че предписаната терапия не се спазва в ареста, следва да бъде проверено, каквото указание беше дадено на прокурора.

Кучешки лай, маска и специални дрехи: Убийството на жена в Първомай – като филм на ужасите (ВИДЕО)

Обвиненият имал краткотрайна връзка с дъщерята на 44-годишната жертва. На 18 август около 4:20 часа мъжът е влязъл в дома на жертвата, след като прескочил оградата. По същото време в дома са били 44-годишната жена и 18-годишният ѝ син, които са спели.

Жената се е събудила от кучешки лай и е отворила входната врата на къщата. Извършителят е бил отпред, влязъл е и я пробол с нож в шията. Жената е починала на място от кръвозагуба.

Младежът бе задържан същият ден около 16:30 часа в София в общежития в Студентски град. Той е от Варна и е студент в София, без криминални прояви до момента. Направил е частични самопризнания, свързани с това, че е бил на мястото, когато е станало убийството.