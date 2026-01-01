Окръжният съд в Пловдив отложи разпоредителното заседание по делото срещу Ивелин Цветанов, обвинен в жестокото убийство на 44-годишна жена в Първомай.

Случаят е от август 2025 г. Причината за отлагането, че страните не са получили в срок призовките и защитата не е имала възможност да се запознае с материалите по делото, които са пет тома.

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В съдебната зала бе оповестено, че близките на жертвата са внесли молби са конституирането им като частни обвинители. Те са от шестима души, които претендират за общо 500 хил. евро обезщетение.

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Преди съдебното заседание прокурор Марин Пелтеков коментира пред журналисти, че към момента Цветанов не признава вина. Основните доказателства срещу него са ДНК експертизи, разпечатки на мобилни оператори за местоположението на телефона му, снимков материал от охранителни камери. Установено е и оръжието на убийството.

Защитата на Цветанов - адвокат Стоян Янков, подчерта, че няма да коментира пред журналисти стратегията на защитата си и допълни, че към момента подзащитният му не е давал обяснения пред разследващите.

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По делото е установено, че 23-годишният мъж на 18 август 2025 г. пристигнал с автомобил в Първомай. Успял да влезе в дома на жената, като ѝ нанесъл с нож прободни и порезни рани. Подаден е бил сигнал на тел. 112. Лекарите са констатирали смъртта ѝ. Той е бил задържан по-късно от полицейски служители в София.

Обвиняемият имал краткотрайна връзка с дъщерята на жертвата. В деня на убийството около 4:20 часа мъжът е влязъл в дома на жертвата, след като прескочил оградата. По същото време в дома са били 44-годишната жена и 18-годишният ѝ син, които спели.

Задържан е заподозреният за жестокото убийство на жена в Първомай

Жената се е събудила от кучешки лай и е отворила входната врата на къщата. Извършителят е бил отпред, влязъл е и я е пробол с нож. Жената е починала на място от кръвозагуба.

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Младежът е задържан същия ден около 16:30 часа в София, в общежития в Студентски град. Той е от Варна и е студент в София, без криминални прояви до момента.

Обвиняемият е с мярка за неотклонение „задържане под стража“. Предвиденото наказание за престъплението е от 15 до 20 години лишаване от свобода, доживотен затвор и доживотен затвор без замяна.