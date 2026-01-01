Изтребител на гръцките военновъздушни сили се разби по време на авиационно шоу северно от Атина, като вдигна кълба от черен дим във въздуха пред очите на няколко хиляди зрители, предаде Асошиейтед прес.

Няма пострадали сред публиката след катастрофата на двуместния Phantom F4, която стана по време на извършване на маньовър на малка височина.

Официални представители на военновъздушните не дадоха коментар за състоянието на двамата пилоти, като посочиха, че спасителните екипи са възпрепятствани заради избухналия на мястото на катастрофата пожар.

Единайсет водоразпръскващи самолета и хеликоптери помагат на 85 пожарникари в усилията да овладеят пламъците.

Инцидентът стана по време на Атинската седмица на авиацията, ежегодно авиошоу, което се провежда в авиобазата Танагра, на 60 километра северно от Атина.