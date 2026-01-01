10-годишно момче пострада, пресичайки с колело велоалея, където го връхлетял 18-годишен младеж с електрическа тротинетка, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

По първоначална информация на 29 юни 2026 г. около 12:22 ч. в Стара Загора по бул. "Цар Симеон Велики" се движил велосипед, управляван от 10-годишно момче, което пресякло велоалея. По нея в този момент се движило индивидуално електрическо превозно средство, управлявано от 18-годишен младеж. Настъпила пътнотранспортно произшествие, при което е пострадало 10-годишното момче.

То е откарано от екип на Центъра за спешна медицинска помощ в болница в Стара Загора, където му е оказана медицинска помощ и е освободено.

Водачът на индивидуалното електрическо преводно средство е тестван за употреба на алкохол, отчетен е отрицателен резултат.

В сектор "Пътна полиция", на 42-годишна жена, родител на 10-годишното момче, е издаден акт за установено административно нарушение и констативен протокол за ПТП с пострадало лице.