24-годишен водач от Кресна, седнал зад волана под въздействието на алкохол и наркотици, удари пешеходец, чиято проба отчете, че също е пил.

За случая съобщават от ОДМВР – Благоевград. На 11 октомври около 23:30 часа на път Е-79 между село Долна Градешница и град Кресна лек автомобил БМВ с 24-годишния шофьор е блъснал с предната си дясна част 53-годишен мъж от Кресна, който се е движил по пътната лента.

Пешеходецът е пострадал – той е с фрактури по тялото и главата. Настанен е за лечение в МБАЛ-Сандански.

На водача на автомобила са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отчели положителен резултат за употреба на наркотично вещество и наличие на 0,43 промила алкохол в издишания въздух.

На пешеходеца е направена проба за употреба на алкохол, която е отчела наличие на 1,29 промила.

Полицейските служители са извършили проверка на лекия автомобил, като е открито около 0,47 грама наркотично вещество, което след направен полеви тест е реагирало положително на кокаин.

24-годишният мъж е задържан със заповед за задържане до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.