Водач е задържан в Симитли за шофиране след употреба на алкохол, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград.

Около 21:40 ч. на 15 декември 2025 г. на ул. „Трети март“ в град Симитли полицейски служители от Второ районно управление – Благоевград са спрели за проверка лек автомобил „Сеат Кордоба“.

В хода на проверката с техническо средство е установено, че 38-годишният водач от Благоевград е управлявал автомобила с 1,40 промила алкохол в издишания въздух.

Мъжът е задържан със заповед за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.