Президентът на САЩ Доналд Тръмп разкритикува "корумпираните журналисти" от Би Би Си заради предизвикалия полемика монтаж на негова реч, предаде Франс прес.

По-рано днес генералният директор на британското обществено радио и телевизия Тим Дейви и ръководителката на новинарския отдел на медията Дебора Търнес подадоха оставка заради случая.

"Това са много нечестни хора, които се опитаха да повлияят на резултата от президентските избори (в САЩ през ноември миналата година - бел. ред.). На всичкото отгоре те идват от чужда държава, смятана от мнозина за нашия съюзник номер едно. Това е ужасно за демокрацията!", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут Соушъл".

Случаят, разкрит от британския консервативен вестник "Дейли Телеграф" във вторник, се отнася за документален филм, излъчен седмица преди президентските избори в САЩ на 5 ноември 2024 г., отбелязва АФП. Би Би Си бе обвинена в редактиране на пасажи от реч на Доналд Тръмп на 6 януари 2021 г. по такъв начин, че той сякаш казва на поддръжниците си, че ще марширува с тях до Капитолия, за да "се борят с всички сили".

Това оставя у зрителите впечатление, че Тръмп насърчава своите привърженици да извършат довелия до човешки жертви щурм на Конгреса на САЩ през въпросния ден.