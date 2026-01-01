Софийската районна прокуратура започна проверка по случай, при който 21-годишна жена е била заснета от таксиметров шофьор, а видеоклипът е публикуван в социална мрежа без нейното съгласие, съобщиха от държавното обвинение.

От прокуратурата припомнят, че случаят е станал публично известен след телевизионен репортаж, в който младата жена разказва, че е била заснета и видеото с нея е било разпространено в интернет без нейно разрешение. Междувременно в Софийската районна прокуратура е постъпил и сигнал от потърпевшата.

Прокурор е възложил незабавна проверка на дирекция „Киберпрестъпност“ при ГДБОП. Предстои да бъдат снети сведения от подалата сигнала жена и от таксиметровия шофьор, както и да бъдат извършени други действия за изясняване на случая. От прокуратурата посочват още, че клипът следва да бъде свален от социалната мрежа, доколкото съдържа сцени, уронващи престижа на младата жена. Наблюдаващият прокурор е разпоредил проверката да приключи в най-кратък срок.

Спор за права: Таксиметров шофьор засне млада жена в автомобила си и я публикува

Случаят предизвика широк обществен отзвук, след като стана ясно, че видеото е събрало стотици хиляди гледания в социалните мрежи. По думите на потърпевшата, след вечер навън тя заспала в таксито, а на следващия ден разбрала, че записът с нея вече е публикуван онлайн. Жената твърди, че не е давала съгласие да бъде снимана и разпространявана.

Таксиметровият шофьор Петър Караиванов, който публикува видеото в профила си в TikTok, заяви, че не смята, че е извършил нещо нередно. Той твърди, че момичето не му е поискало да не публикува клипа, докато тя разказва, че многократно е настоявала записът да бъде изтрит.

По случая предстои прокуратурата да прецени дали са налице данни за извършено престъпление.