Силна гръмотевична буря, придружена от проливен дъжд, ураганен вятър и градушка остави без електрозахранване пет села в Ямболско - Хаджи Димитрово, Дражево, Кабиле, Завой и Овчи кладенец. За авариите е уведомено електроразпределителното дружество. Очаква се екипи на ЕВН да започнат работа по отстраняването им, съобщиха от Областната администрация.

Буря и ураганен вятър в ямболското село Меден кладенец, пораженията са огромни

Най-сериозни са пораженията в община Тунджа. В село Кабиле силният вятър е повалил дървета и е причинил материални щети. Паднали дървета има и в село Зимница. В село Завой освен повалени дървета има и скъсан електрически кабел, като районът е обезопасен, а дружеството ЕВН е уведомено.

БТА

В община Стралджа бурята също е нанесла щети. В село Зимница паднали дървета на зеленчуковия пазар са повредили два леки автомобила. На място работи екип на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Стралджа, който разчиства терена и обезопасява района.

Към този момент в общините Елхово и Болярово няма данни за нанесени щети или възникнали проблеми, информират от областната управа.

Областният управител на Ямбол Георги Чалъков призовава жителите на засегнатите населени места да бъдат изключително внимателни и да не предприемат излишни пътувания до пълното нормализиране на обстановката. Той апелира гражданите да не се приближават до паднали дървета и скъсани електропроводници, а при забелязани опасности незабавно да подават сигнали на телефон 112 или до съответните общински власти.

БТА

Георги Чалъков увери, че институциите са в постоянна координация, а екипите на аварийните служби и електроразпределителното дружество работят за възстановяване на електрозахранването и отстраняване на последствията от бурята.