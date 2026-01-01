Деца и младежи са карали тротинетки и моторчета сред автомобилите по столичния бул. „България“. Случаят е от 7 ноември, а кадри от движението са заснети от Анастасия Артьомова.

В ефира на „Събуди се“ по NOVA тя разказа, че групата се е придвижвала от района на кръстовището на бул. „Гешов“ и бул. „България“ към НДК. По думите ѝ по целия маршрут не е имало патрулни автомобили.

Артьомова описа движението като опасно заради ниските температури и хлъзгавата настилка. Според разказа ѝ младежите са карали между колите, изпреварвали са от двете страни и са правили маневри на предна и задна гума.

Тя призова родителите да не предоставят подобни превозни средства на непълнолетни и апелира към органите на реда да предприемат необходимите действия.