„На добър час!“ пожела кметът на София Васил Терзиев на екипа на Театър „София“ при инспекцията на обновената сграда в последния ден преди дългоочакваната премиера. Заедно с временно изпълняващия длъжността директор Стефан Иванов кметът разгледа театъра и се запозна с последните детайли около подготовката за посрещането на публиката.

На 8 ноември, Театър „София“ отново отваря врати в своя дом с премиерата на спектакъла „Не свиква с тъмното окото (Корени)“ на Маргарита Младенова. Завръщането съвпада с 60-годишнината на една от най-обичаните културни институции на столицата.

Столична община

Ремонтът на театъра започва през септември 2021 г. и по първоначален план трябва да приключи на 16 декември 2023 г. – броени седмици след встъпването в длъжност на новото ръководство на Столичната община.

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„Заварихме строителна площадка броени дни преди крайния срок. Избрахме да работим, вместо да търсим виновници за наследените проблеми. Трябваше да решаваме въпроси, които изобщо не е трябвало да съществуват, но успяхме да спасим европейското финансиране и да доведем проекта до финала“, заяви Васил Терзиев.

Столична община

Сред най-сериозните проблеми се оказват липсата на проекти за интериора и обзавеждането на гримьорните, кабинетите, фоайетата и гардеробите, както и на основни елементи от сценичното оборудване – завеси, дървена настилка на сцената, допълнителна сценична механизация и противопожарна завеса.

„Сами разбирате, че в един театър нищо не може да се случи без гримьорни, сценични завеси и оборудване, с което артистите да работят. А тези неща изобщо не са били предвидени. На практика се оказа, че трябва да довършим една сграда и тепърва да осигурим всичко необходимо, за да може тя действително да бъде театър“, коментира кметът.

Столична община

Допълнителна работа се налага и заради липсващи проекти за видеонаблюдение, външно архитектурно осветление и пространствата около сградата, както и несъответствия между необходимата мощност за новото техническо оборудване и електрозахранването на театъра.

„Доволен съм от постигнатото, макар че все още има дребни несъвършенства в сградата, които предстои да отстраним. Най-важното е, че екипът на театъра успя да се върне навреме за репетициите и всичко е готово за премиерата“, каза Васил Терзиев.

Столичната община организира допълнителното проектиране, осигуряването на финансиране и изпълнението на липсващите дейности. Въпреки усложненията строително-монтажните работи по европейския проект са приключени в договорения срок до 31 юли 2025 г., с което са запазени близо 10 млн. лв. европейско финансиране. През февруари 2026 г. сградата получава Акт 16, след което продължава подготовката ѝ за реална експлоатация и работа с публика.

Столична община

Обновено е и пространството около театъра

В петък приключи първият етап от обновяването на пространството около Театър „София“ – пред централния вход на сградата. Тези дейности също не са били предвидени в първоначалния проект за реконструкция.

„Не може да мислиш за следващите десетилетия на един театър и да не ти направи впечатление, че обновената сграда ще бъде заобиколена от разбити плочки и кални паркови алеи. Намерихме начин да оправим и това и да завършим поне първия етап – пространството пред централния вход – навреме за премиерата в неделя“, посочи Терзиев.

До края на ноември се очаква да приключат и дейностите в останалата част от прилежащото пространство около театъра.

Столична община