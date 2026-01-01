МВР празник
МВР празник / Пресцентър МВР

На 8 ноември, когато православната църква почита паметта на Свети архангел Михаил, служителите на Националната полиция в България отбелязват своя професионален празник.

Изборът на светеца покровител не е случаен. В християнската традиция Свети архангел Михаил е предводител на небесното войнство и олицетворява битката на доброто срещу злото, както и строгата справедливост. Тези символи са пряко свързани със същността на полицейската професия – защита на обществения ред, спазване на законите и противодействие на престъпността.

Историческите корени на празника датират от 1924 година, когато по инициатива на тогавашния столичен градоначалник и след консултации със Светия синод, датата 8 ноември е определена за патронен празник на полицията. Честванията са прекъснати след 1944 година, но традицията е официално възстановена с решение на Министерския съвет през 1998 година по предложение на Националния полицейски синдикат.

Професионалният празник на българската полиция беше отбелязан с тържествена церемония в двора на Главна дирекция „Национална полиция“. 

Министър Иван Демерджиев подчерта отговорността на служителите да бъдат пазители на държавността, живота, здравето и правата на гражданите, да отстояват закона и да възстановят чувството за справедливост в обществото. "Пътят, по който ви водим, е труден и тежък, но и много благодарен. Ако успеем да го извървим, а аз вярвам, че ще успеем, вие, българските полицаи, ще получите одобрението, симпатиите, привързаността на българските граждани. Вярвам, че с общи усилия ще успеем", заяви министърът.

Той благодари на полицаите за доверието, отдадеността и готовността им да следват общата мисия. Министърът им пожела здраве, благополучие и да продължават да служат с чест и достойнство.

Изпълняващият функцията главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов определи празника като ден на признателност, гордост и равносметка. „Да бъдеш полицай е много повече от професия. Това е призвание, дълг и осъзнат избор. Избор, който изисква чест, достойнство, морал, воля и готовност да поставиш сигурността и живота на другите пред собственото си спокойствие“, посочи главен комисар Николов. По думите му доверието на обществото е най-ценният капитал на институцията и се заслужава с последователност, прозрачност, справедливост и безкомпромисно спазване на закона.

МВР празник
Пресцентър МВР

МВР празник
Пресцентър МВР

Директорът на Главна дирекция „Национална полиция“ главен комисар Емил Пармаков отдаде признателност към всички полицаи, които ежедневно, често при трудни условия и с риск за собствения си живот, изпълняват своя професионален дълг. Главен комисар Пармаков благодари на колегите си за смелостта, упоритостта и отдадеността в борбата с престъпността, за защитата на гражданите и за усилията им да изграждат доверие. Той пожела здраве, спокойствие и удовлетворение от професионалната дейност.

В рамките на тържествената церемония главният секретар на Светия синод епископ Герасим извърши традиционното освещаване на знамената. В знак на признателност бяха поднесени венци и цветя пред паметника на полицейските служители, загинали при изпълнение на служебните си задължения.

На тържеството присъстваха политическото и професионално ръководство на министерството, директорите на главни, областни и административни дирекции в МВР и други гости.

МВР празник
Пресцентър МВР

По-рано лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поздрави служителите на МВР с публикация във Facebook, като написа, че „сигурността на гражданите започва със силна, професионална и независима от политически натиск полиция" и че "държавата дължи на служителите на МВР уважение, подкрепа и ясна отговорност“.

Лидерът на ДПС Делян Пеевски пък изрази подкрепа за по-високи възнаграждения и защита на социалните права на служителите на полицията по повод професионалния им празник. 

Директорът на ОДМВР – Сливен старши комисар Иван Русев също поздрави служителите на МВР, като изрази признателност към полицаите за отговорността, професионализма и риска, които поемат в служба на обществото.

БГНЕС
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