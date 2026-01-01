На 8 ноември, когато православната църква почита паметта на Свети архангел Михаил, служителите на Националната полиция в България отбелязват своя професионален празник.

Изборът на светеца покровител не е случаен. В християнската традиция Свети архангел Михаил е предводител на небесното войнство и олицетворява битката на доброто срещу злото, както и строгата справедливост. Тези символи са пряко свързани със същността на полицейската професия – защита на обществения ред, спазване на законите и противодействие на престъпността.

Историческите корени на празника датират от 1924 година, когато по инициатива на тогавашния столичен градоначалник и след консултации със Светия синод, датата 8 ноември е определена за патронен празник на полицията. Честванията са прекъснати след 1944 година, но традицията е официално възстановена с решение на Министерския съвет през 1998 година по предложение на Националния полицейски синдикат.

Професионалният празник на българската полиция беше отбелязан с тържествена церемония в двора на Главна дирекция „Национална полиция“.

Министър Иван Демерджиев подчерта отговорността на служителите да бъдат пазители на държавността, живота, здравето и правата на гражданите, да отстояват закона и да възстановят чувството за справедливост в обществото. "Пътят, по който ви водим, е труден и тежък, но и много благодарен. Ако успеем да го извървим, а аз вярвам, че ще успеем, вие, българските полицаи, ще получите одобрението, симпатиите, привързаността на българските граждани. Вярвам, че с общи усилия ще успеем", заяви министърът.

Той благодари на полицаите за доверието, отдадеността и готовността им да следват общата мисия. Министърът им пожела здраве, благополучие и да продължават да служат с чест и достойнство.

Изпълняващият функцията главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов определи празника като ден на признателност, гордост и равносметка. „Да бъдеш полицай е много повече от професия. Това е призвание, дълг и осъзнат избор. Избор, който изисква чест, достойнство, морал, воля и готовност да поставиш сигурността и живота на другите пред собственото си спокойствие“, посочи главен комисар Николов. По думите му доверието на обществото е най-ценният капитал на институцията и се заслужава с последователност, прозрачност, справедливост и безкомпромисно спазване на закона.

Пресцентър МВР

Пресцентър МВР

Директорът на Главна дирекция „Национална полиция“ главен комисар Емил Пармаков отдаде признателност към всички полицаи, които ежедневно, често при трудни условия и с риск за собствения си живот, изпълняват своя професионален дълг. Главен комисар Пармаков благодари на колегите си за смелостта, упоритостта и отдадеността в борбата с престъпността, за защитата на гражданите и за усилията им да изграждат доверие. Той пожела здраве, спокойствие и удовлетворение от професионалната дейност.

В рамките на тържествената церемония главният секретар на Светия синод епископ Герасим извърши традиционното освещаване на знамената. В знак на признателност бяха поднесени венци и цветя пред паметника на полицейските служители, загинали при изпълнение на служебните си задължения.

На тържеството присъстваха политическото и професионално ръководство на министерството, директорите на главни, областни и административни дирекции в МВР и други гости.

Пресцентър МВР

По-рано лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поздрави служителите на МВР с публикация във Facebook, като написа, че „сигурността на гражданите започва със силна, професионална и независима от политически натиск полиция" и че "държавата дължи на служителите на МВР уважение, подкрепа и ясна отговорност“.

Лидерът на ДПС Делян Пеевски пък изрази подкрепа за по-високи възнаграждения и защита на социалните права на служителите на полицията по повод професионалния им празник.

Директорът на ОДМВР – Сливен старши комисар Иван Русев също поздрави служителите на МВР, като изрази признателност към полицаите за отговорността, професионализма и риска, които поемат в служба на обществото.