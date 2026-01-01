Трите тела, открити в дома на заподозрения за вчерашното кръвопролитно нападение в Краков, са на 53-годишния баща, 52-годишната майка и 20-годишната сестра на извършителя, съобщи говорителят на полската полиция Анджей Фиолек, цитиран от телевизия TVN24.

Жертвите са получили огнестрелни рани, които са и най-вероятната причина за смъртта им, посочи Фиолек.

Информацията за трите тела, открити в жилището на заподозрения, бе оповестена снощи от полския премиер Доналд Туск.

Атаката бе извършена вчера следобед в района на Главния пазарен площад в центъра на Краков. Полицията съобщи, че нападателят e подкарал автомобила си насред хората на площада и е започнал да стреля през прозореца по тях на случаен принцип с дългоцевно оръжие. При нападението бяха убити 6 души, а ранените са 16 души, включително двама полицаи и самият извършител.

Фиолек тази сутрин заяви, че няма влошаване на състоянието нито един от на ранените. Той добави, че следствените действия и огледите ще продължат и днес.

Полицията вчера съобщи, че заподозреният извършител е гражданин на Полша. Министърът на вътрешните работи Марчин Кервински заяви на пресконференция, че мъжът е бил увлечен по крайнодесни идеологии и е имал „изключително радикални възгледи“.