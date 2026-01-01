Временно движението на превозни средства е двупосочно в една лента по пътя Мишеморков хан – Лагерите през Прохода на Републиката поради пътнотранспортно произшествие, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“. Трафикът се регулира от пътната полиция.

Тир падна в дере край Прохода на Република, загина шофьорът

Произшествието е станало около 12:00 ч., казаха от Областната дирекция на полицията във Велико Търново.

Товарен автомобил, превозващ прасета, се е преобърнал и се е запалил. Водачът е успял да излезе, а прасетата са изведени от превозното средство.