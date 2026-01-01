Временно се преустановява движението през Прохода на Републиката заради катастрофа, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

Около 19:00 ч. в района на великотърновското село Мишеморков хан турски товарен автомобил е излязъл от пътното платно, ударил се е в еластичната ограда и е паднал в дере. По първоначална информация водачът е загинал. Част от товара се е разсипала в едната лента. Предстои катастрофиралият автомобил да бъде изтеглен.

Обходният маршрут за леките автомобили е през прохода Шипка, а товарните изчакват на място. Причините за катастрофата са в процес на изясняване, като по случая е започнато досъдебно производство.