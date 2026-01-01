Премиерът Румен Радев изрази съболезнования към семействата и близките на жертвите при вчерашната стрелба в полския град Краков, при която шест души загинаха, а 16 бяха ранени.

Изразявам искрените си съболезнования към семействата и близките на жертвите на трагичната стрелба в Краков. Мислите ми са с всички, засегнати от тази трагедия, и пожелавам на ранените бързо и пълно възстановяване, написа премиерът в Екс.

Йотова изрази солидарност с полския народ по повод трагедията в Краков

България изразява солидарност с Полша и полския народ в този труден момент. Споделяме тяхната скръб и потвърждаваме нашата непоколебима решимост да се противопоставим на всички форми на насилие срещу невинни цивилни граждани, написа още Румен Радев.

Вчера следобед 24-годишен полски гражданин, чиято самоличност все още не е оповестена, се вряза с автомобила си в пешеходци на Главния пазарен площад в Краков, стреляйки безразборно в движение.

Безразборна стрелба в сърцето на Краков, има загинали и ранени (СНИМКИ)

Прокуратурата заяви, че е започнала разследване на акт с "терористичен характер", предаде днес Полската агенция по печата (ПАП). В започналото разследване са включени и трите смъртни случая в дома на заподозрения, който е в критично състояние, в полския град Островец Швентокшиски, допълва ПАП, като се позовава на полската прокуратура.