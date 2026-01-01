Петима души са загинали, а най-малко 10 души са ранени при стрелба в близост до Главния пазарен площад в Краков, съобщиха полската телевизия Те Фау Ен 24 (TVN24) и световните агенции, като се позоваха на полската полиция.

На място са изпратени екипи на полицията, пожарната и спешна медицинска помощ. Близо до църквата „Света Мария“ кацна и хеликоптер линейка.

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От полицията в Малополско воеводство заявиха, че атаката е извършена около 15:00 ч. местно време.

Нападателят е навлязъл с колата насред множеството на Главния пазарен площад в Краков и е стрелял по тях на случаен принцип. Говорител на регионалната противопожарна служба поясни, че заподозреният е произвел изстрелите от самия автомобил, докато се е движел по улица „Славковска“. Стрелецът е използвал дългоцевно армейско оръжие и е бил облечен във военни дрехи, добавя полската полиция, цитирана от Ройтерс.

„При инцидента на Главния пазарен площад загинаха петима души, а над 10 бяха ранени. Нападателят бе прострелян от полицаи и в момента се транспортира към болница“, добавиха от полицията в Малополско воеводство. Сред ранените има и полицаи.

БГНЕС

БГНЕС

Полският министър-председател Доналд Туск написа в Екс, че полицията разследва стрелбата и че той получава информация по случая от министерството на вътрешните работи.

Говорителка на полското правителство съобщи, че министърът на вътрешните работи Марчин Кервински пътува към Краков.

Ръководителят на Националното бюро за сигурност към президентската администрация на Полша Бартош Гродецки също е на път за Краков, заяви държавният глава Карол Навроцки, цитиран от Те Фау Ен 24.

„Току-що научихме подробности за ужасяващата масова стрелба в Краков. Брутална и кървава атака, която разтърси мира в Полша“, написа в Екс американският посланик в Полша Том Роуз „Америка застава до Полша в този мрачен час“, добави Роуз.

Краков е вторият по големина град в Полша и се намира на около 250 км от Варшава.